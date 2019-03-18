Иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути

Российское правительство разрешило некоторым иностранным судам провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Разрешение действует до 30 декабря 2043 года и касается судов, договоры фрахтования которых заключены не менее чем на 15 лет. До этого перевозки углеводородов по Севморпути судам под иностранным флагом были запрещены, передает РИА «Новости».

Суда смогут провозить природный газ, включая СПГ, а также газовый конденсат, если их добыли в России и погрузили в порту Сабетта. Доставка осуществляется до первого пункта выгрузки или перегрузки. Также разрешение относится к случаям, когда сырье погрузили в Сабетте, а выгрузили или перегрузили в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.