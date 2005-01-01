Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Газпром готовит к реализации крупный проект по переработке и сжижению газа в районе порта Усть-Луга, рассказали в компании.

Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».

Партеры намерены инвестировать в проект более 700 млрд рублей, планируя получать выручку свыше четырех млрд долларов в год. В производстве будет использоваться этансодержащий природный газ из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Сообщается, что 20 млрд кубометров природного газа, который, как предполагается, останется после переработки, направят в газотранспортную систему Газпрома.

Первую очередь проекта введут в эксплуатацию во втором полугодии 2023 года, вторую очередь – до конца 2024 года. Оператором проекта выступит компания специального назначения «Русхимальянс», которую партнеры создадут на паритетной основе. Предприятие позволит увеличить экспорт СПГ и СУГ на 30-40%, отмечается в сообщении.

Напомним, 28 марта состоялась встреча главы Газпрома Алексея Миллера с первым вице-премьер-министром Киргизии Кубатбек Боронов, на которой была достигнута договоренность о приобретении российской компанией имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».