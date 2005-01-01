Газпром договорился о приобретении «Кыргызнефтегаза»

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту о приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз», сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».

«Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Отмечается, что подписание соглашения состоялось в присутствии президентов России и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. Кроме этого, Газпром обсудил с главой Киргизии перспективы дальнейшего сотрудничества. Жээнбеков дал высокую оценку деятельности Газпрома по развитию газотранспортной системы и повышению уровня газификации Киргизии, подчеркивается в сообщении. Также стороны обговорили поставки газомоторного топлива. Президент Киргизии сказал, что расширение применения природного газа на транспорте улучшит экологическую обстановку в стране.

В свою очередь, президент России отметил, что Газпром уже инвестировано 16 млрд рублей из 100 запланированных, передает РИА «Новости». Уровень газификации страны благодаря участию российской компании повысился с 22 до 30%. Путин выразил уверенность, что этот показатель возрастет до 60%.

Ранее Газпром купил 100% доли в уставном капитале ОсОО «КыргызгазПром», после чего компания была переименована ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В 2016 году Россия и Киргизия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти, по которому российская сторона не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего рынка Киргизии.