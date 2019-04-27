В штабе Зеленского признали эффективность мирных инициатив России по Донбассу

Дмитрий Разумков, спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, признал, что предложения Москвы могут привести к миру в Донбассе, но Киев такой вариант не устраивает.

По его словам, «мир должен наступить на условиях Украины». Как заявил Разумков, «если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру».

Однако он подчеркнул, что для украинских «патриотов» такой путь «неприемлем», передает «112 Украина».

При этом Разумков признал, что «метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого».

«Есть понимание, как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил», – сказал он.