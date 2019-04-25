Штаб Зеленского пообещал не раздаривать земли Украины

При президентстве Владимира Зеленского Украина не будет сдавать или дарить свои земли и своих граждан, заявил представитель штаба победителя президентских выборов в этой стране Дмитрий Разумков.

Разумков заявил в эфире телеканала «112 Украина», что у команды Зеленского есть «две красные линии», передает РИА «Новости».

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», – сказал он.

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Представитель штаба Зеленского подчеркнул, что этого «никогда не произойдет» при новом президенте.

Он добавил, что при Зеленском Крым и Донбасс будут считаться украинскими.

Ранее в штабе Зеленского назвали решение президента Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям провозглашенных ДНР и ЛНР препятствием для прекращения огня в Донбассе.

Отметим, что первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.

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