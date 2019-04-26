Самарская компания ответила на обвинения в загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» произошло через узел слива, который продали в 2017 году, сейчас он, вероятно, принадлежит ООО «Нефтеперевалка», сообщил заместитель гендиректора компании «СамараТрансНефть-терминал» Антон Томилов.

Он опроверг сообщения о том, что «СамараТрансНефть-терминал» несет ответственность за загрязнение нефти. Как пояснил Томилов, узел Самара – Унеча, где произошел вброс хлороорганики, в 2017 году купила Городская инновационно-лизинговая компания, а позднее взяла в лизинг «Нефтеперевалка», пишет РБК.

По данным Томилова, в итоге «Нефтеперевалка» выкупила узел и сейчас эксплуатирует его, «если в аренду не сдала кому-либо».

«СамараТрансНефть-терминал» заверила, что не ведет коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка», у компании нет «собственного подключения к трубопроводу АК «Транснефть».

Томилов подтвердил, что на территории узла слива и компаундирования нефти осуществляется проверка, но «СамараТрансНефть-терминал» к следственным действия не привлекалась.

Сообщается, что «Нефтеперевалкой» владеет Светлана Балабай, в компании с уставным капиталом в 10 тыс. рублей работает не более пяти человек. Лизингодатель – Городская инновационно-лизинговая компания.