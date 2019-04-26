ВТО утвердила третейскую группу по спору России и ЕС о холоднокатаном прокате

По повторному требованию России Всемирная торговая организация создала третейскую группу в споре Москвы и ЕС против антидемпинговых пошлин на российский холоднокатаный прокат, сообщает Минэкономразвития.

«26 апреля 2019 года на заседании органа по разрешению споров Всемирной торговой организации было принято решение об учреждении третейской группы в споре России с ЕС в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката», – говорится на сайте ведомства.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, ЕС допустил множество нарушений норм ВТО при введении меры. Уточняется, что не была рассмотрена информация, которую предоставили российские компании.

В марте Россия подала запрос на учреждение третейской группы ВТО по спору с ЕС в связи с антидемпинговой мерой в отношении российского холоднокатаного проката. В апреле Евросоюз заблокировал запрос.

Эта мера применяется с 5 августа 2016 года. Размер антидемпинговых пошлин составляет для ММК 18,7%, для «Северстали» – 34%, для НЛМК и всех остальных компаний – 36,1%.

В апреле Россия уведомила ВТО о возможности введения ограничений против товаров из стран Евросоюза в ответ на тарифные квоты на продукцию из стали.