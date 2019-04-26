Глава этнической группировки из мести изнасиловал девушку в Подмосковье

В Подмосковье лидер этнической группировки подозревается в организации похищения и изнасилования 18-летней девушки; причиной преступления могла стать месть, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Правоохранители задержали мужчину, который является лидером этнической преступной группировки, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, задержанный пытался силой отобрать дом в селе Никольское, но этому воспрепятствовал сосед потерпевших. В отместку злоумышленники решили похитить и изнасиловать дочь заступника.

Полиция и спецназ провели операцию по задержанию лидера ОПГ. В ходе обыска были изъяты телефоны, электрошокеры, наркотики и трость-пистолет, а также боеприпасы.

Выяснилось, что данная банда ранее совершила как минимум одну квартирную кражу.

В данный момент «проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание других участников этнической группы, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела».

Ранее вице-мисс конкурса красоты стала жертвой изнасилования в Подмосковье.