Вице-мисс конкурса красоты стала жертвой изнасилования в Подмосковье

Несовершеннолетняя участница конкурсов красоты из Подмосковья рассказала в эфире ТВ-программы, что стала жертвой изнасилования.

По словам 14-летней девушки, завоевавшей титул вице-мисс на одном из региональных конкурсов красоты, 8 марта она познакомилась в соцсетях, а позже встретилась с 20-летним Александром П. Во время прогулки они поднялись на 25-й этаж новостройки, где «Александр воспользовался ее беспомощным состоянием и совершил акт насилия», сообщается на сайте «Веcти.RU».

Однако маме об изнасиловании девушка сначала не рассказала, она пожаловались лишь на то, что молодой человек украл у нее телефон. Позже выяснилось, что Александр «занимается темными делами – продает ворованные телефоны».

Мать и дочь сообщили о краже телефона в полицию, а когда уже юноша был задержан, девушка рассказала про изнасилование. Подозреваемый свою вину не признал. Также мать девушки заявила, что молодой человек был у них дома и произвел на нее хорошее впечатление, именно поэтому она разрешила дочери с ним встречаться.

Теперь добиться справедливости девушка и ее мать решили с помощью участия в одной из телевизионных программ.

Ранее сообщалось, что в подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчика.