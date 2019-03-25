В подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчика

Мать семилетнего мальчика заявила в полицию об изнасиловании ее ребенка подростками из числа пациентов в подмосковной больнице.

Мальчика наблюдали в поликлинике в связи с паховой грыжей, а после одного из осмотров направили на операцию. В больнице он оказался в одной палате с тремя подростками в возрасте 14-15 лет, пишет «Московский комсомолец».

Через день после операции ребенок смог самостоятельно пойти в туалет, где его, по словам самого школьника, и подкараулил 15-летний подросток из соседней палаты и двое пришедших навестить его друзей.

Первоклассник рассказал, что над ним надругались в туалете и запретили об этом кому-либо говорить.

Родители мальчика рассказали, что он постоянно рыдал в трубку и странно вел себя во время визитов.

«Сын был слаб, у него были расширенные зрачки, но он ничего не рассказывал. Дома после выписки он два дня отсыпался и ничего не ел», – рассказала мама школьника.

Через какое-то время ребенок все-таки рассказал родителям о случившемся в больнице. Мать мальчика тут же обратилась в полицию с заявлением. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». На причастность к инциденту будут проверять подростков из больницы и их гостей. Дело контролируется прокуратурой.

Жертву предполагаемого насилия допросить пока не получается: первоклассник находится в стрессе и не рассказывает следователям внятной информации.

Отмечается, что мальчик является старшим ребенком в многодетной благополучной семье, с раннего детства занимается спортом и не состоит на учете у врачей. Все дают мальчику положительную характеристику.