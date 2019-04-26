Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

«Пусть попробуют. Но они разочаруются и заведут себе в страну троянского коня», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя идею депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы, а также на «этнично украинской» Кубани и в «частично украинской» Тюмени.

«Мы же видим динамику миграции, а она показывает, что за последний год свыше 80 тысяч украинцев получили гражданство РФ и, может быть, около 100 россиян получили украинские паспорта. Так что соотношение миграционных потоков явно не в их пользу», – пояснил Соловьев.

«Но это забавная и нервическая идея. Пусть начнут. Но потом они испугаются и совершенно неожиданно решат, что Путин их переиграл, отправив за украинскими паспортами «ватников» и «кремлеботов», чтобы на выборах Раду они проголосовали за пророссийскую партию. Они себе так заведут троянского коня в страну», – иронизирует телеведущий.

В то же время, по мнению Соловьева, многие из россиян, поддерживающих позицию украинских властей, и так находятся на территории Украины.

«Большинство российских профессиональных «заукраинцев» там и находятся. Пока их число совсем невелико, и некоторые вымаливают украинское гражданство. Например, Илья Пономарев, который обратился к Порошенко с просьбой предоставить ему паспорт», – напоминает собеседник.

«Но получив украинское гражданство – им там не на что жить, потому что на Украине за русофобию платят меньше, чем в России. Здесь же они прекрасно зарабатывали и хорошо себя чувствовали. А там – и денег меньше, и свои профессиональные русофобы есть»,

– резюмировал Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.

Рыбчинский считает, что раздача украинских паспортов поставит власти России в «безвыходное положение». Он также предложил «раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта», чтобы в Госдуме обсуждали «к кому из международных организаций обращаться».

«Кто-то может думать, что я шучу. Нет, это не шутки», – сказал он.

Напомним, Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.