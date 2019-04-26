В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский рассказал, как Украина должна действовать на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.

На пленарном заседании Рыбчинский заявил, что в этих городах живет много этнических украинцев, которые «жаждут» получить паспорта граждан Украины.

«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично», – приводит его слова РИА «Новости».

Кубань он назвал «этнично украинской», Тюмень – «частично украинской».

«Да и в самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем», – сказал депутат.

Рыбчинский считает, что раздача украинских паспортов поставит власти России в «безвыходное положение». Он предложил «раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта», чтобы в Госдуме обсуждали «к кому из международных организаций обращаться».

«Кто-то может думать, что я шучу. Нет, это не шутки», – сказал он.