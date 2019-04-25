Стала известна позиция генсека ООН по встрече Путина и Ким Чен Ына

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрительно высказался о прошедших переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Мы приветствуем использование всех возможностей для диалога в рамках усилий по урегулированию кризиса на Корейском полуострове», – сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

В МИД также прокомментировали встречу, назвав ее исправлением ошибок американской дипломатии.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также изучала особенности имиджа лидера КНДР.