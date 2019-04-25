МИД назвал встречу Путина и Ким Чен Ына исправлением ошибок американской дипломатии

Встречу президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на саммите во Владивостоке можно считать исправлением ошибок американской дипломатии по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если глобально посмотреть на то, что сейчас в международных отношениях происходит, не сочтите за троллинг, тем более за какой-то там цинизм, сарказм, но если говорить емко, то это, в общем-то, исправление ошибок американской дипломатии на целом ряде направлений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

В четверг прошла первая в истории встреча Путина и Ким Чен Ына. Российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, если все заинтересованные стороны будут уважать интересы друг друга.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, после переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч. Российский лидер в ответ отдал монету. Президент пояснил, что в России дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Он передал монетку Киму, чтобы символически «купить» у него меч. Также Путин подарил северокорейскому вождю шашку и подстаканники.