ЦИК Украины отреагировал на заявления о затягивании оглашения результатов выборов

Центральная избирательная комиссия Украины удивилась, услышав заявления избранного президента страны Владимира Зеленского о затягивании комиссией сроков оглашения результатов голосования, заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

«Я удивлен... ЦИК является независимым органом, который осуществляет свои полномочия независимо от других органов государственной власти. ЦИК в течение всего избирательного процесса, демонстрировал свою независимость. Если у кого-то есть сомнения, то хотелось бы знать о каких-то доказательствах», – передает слова Радченко РИА «Новости».

Замглавы ЦИК сообщил, что приём протоколов идёт с опережением законодательных сроков, и отметил, что у комиссии есть еще 10 дней на объявление результатов.

«За вчерашний день приняты протоколы 104 избирательных комиссий. Это беспрецедентно быстро. ЦИК работает быстро и точно... Мы идем с незначительным опережением», – заявил он.

Напомним, Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает официальное объявление результатов.

21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.