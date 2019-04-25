Путин объяснил поражение Порошенко на выборах

Результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке, где завершились переговоры российского лидера с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко. Я уверен, что новые власти [Украины] не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают», – приводит его слова ТАСС.

Путин обратил внимание на первые шаги избранного президента Украины Владимира Зеленского. «Понимать – это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, – это другое», – подчеркнул он.

Отношения Москвы и Киева, продолжил президент, будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины.

«Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», – заверил он.

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Путин подчеркнул, что Россия приложит все силы для нормализации на Юго-Востоке Украины, если новые украинские власти не найдут в себе силы реализовать Минские соглашения.

По его словам, и прежние, и приходящие власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения, а это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен. Путин также отметил, что Киев все время пытается «нагнуть, наклонить» Донбасс с помощью силовых акций.

Путин также заявил, что решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит гуманитарный характер. Глава государства выразил удивление, что в Киеве это вызвало негативную реакцию. Он напомнил, что Польша уже много лет выдает карту поляка, а Венгрия и Румыния выдают паспорта.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.

Добавим также, Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с рекордным показателем в 73,22%. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

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