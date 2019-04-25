Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса

Решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит гуманитарный характер, заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Россия далека от того, чтобы кого-то на Украине провоцировать, передает РИА «Новости».

Путин также выразил удивление попытками Киева вынести на голосование в ООН вопрос об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса. «Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию», – заметил российский лидер.

Президент напомнил, что Польша уже много лет выдает карту поляка, а Венгрия и Румыния выдают паспорта. «В этой связи у мены возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств – родственных связей, смешанных браков и каких-то других?» – задался вопросом глава российского государства.

«Я здесь не вижу ничего необычного», – подчеркнул Путин. «Более того, когда другие страны – соседи Украины в течение многих лет это делают, почему Россия не может этого делать?» – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.

В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест. Представители Киева пожаловались в СБ ООН, но в Москве заявили, что заблокируют решение Совбеза международной организации, если оно будет противоречить российским интересам.

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что разум и милосердие победили, и призвала не останавливаться, пока гражданство не получат все русские.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.