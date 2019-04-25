Германия и Франция отреагировали на решение России по паспортам для Донбасса

Германия и Франция осудили решение России по упрощению выдачи гражданства жителям Донбасса, заявили в МИД ФРГ.

«Вместе с Францией мы осуждаем российский декрет, который призван упростить предоставление российского гражданства жителям территорий на востоке Украины», – заявили в дипведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что это решение «противоречит духу и целям» Минских соглашений.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест, также представители Киева пожаловались в СБ ООН.