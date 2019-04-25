Школьница погибла после падения под поезд метро в Москве

Несовершеннолетняя жительница Москвы упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», об этом сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 8:53 на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 16-летняя москвичка упала под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на пассажирку», – сказал Мышляев, передает агентство «Москва».

По его словам, сотрудники УВД, которые дежурили в этот момент на Московском метрополитене, вызвали наряд скорой медицинской помощи.

Через несколько минут после инцидента с пути сняли напряжение и достали девушку. В 9.40 ее подняли на платформу, прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей, отметил он.

«В 9:50 подали напряжение на пути и восстановили движение», – добавил Мышляев. Он также отметил, что службы метро отработали все действия оперативно.

В апреле на станции «Красносельская» Сокольнической линии московского метрополитена на рельсы упал мужчина, он остался жив.