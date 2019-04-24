На Украине начато расследование в отношении кинокомпании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело в отношении компании «Киноквартал» победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в связи с возможной растратой государственных средств, рассказал директор ведомства Артем Сытник.

«Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано», – сказал Сытник.

По его словам, организация «Союз добровольцев» обратилась в НАБУ с заявлением о коррупционном правонарушении компанией «Киноквартал», пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».

В заявлении было указано, что для финансирования было необходимо создать фильм полностью на украинском или крымско-татарском языке, но «Киноквартал» не выполнил данное условие. «Союз добровольцев» заявил, что видит в этом признаки уголовного преступления в виде растраты госсредств.

Директор НАБУ отметил, что детективы не установили факт преступления во время проверки, поэтому отказали в заведении дела, однако «Союз добровольцев» добился его возбуждения через суд.

Ранее Соломенский районный суд обязал НАБУ возбудить против Зеленского уголовное дело из-за использования русского языка в фильме «Я, ты, он, она», что якобы является нарушением условий договора с Государственным агентством Украины по вопросам кино. Киноленту сняла компания «Киноквартал», учредителем которой является Зеленский. Часть средств на съемки выделили из госбюджета Украины.

Ранее Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с рекордным показателем в 73,22%.