В Европарламенте оценили перспективы Зеленского

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что доверие украинцев к победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому может обрушиться через полгода, если граждане не заметят перемен к лучшему.

«Самая большая загадка – насколько новый президент Украины сможет позволить себе иметь собственные приоритеты, независимые от планов поддержавшего его на выборах олигарха Игоря Коломойского», – заявил Митрофанов, передает РИА «Новости».

По мнению евродепутата, у Зеленского мало времени, если через полгода украинцы не увидят перемен к лучшему, то «доверие к нему резко обрушится».

«У него будет соблазн усилиться за счет многочисленных перебежчиков из разных партий, которые сейчас постараются «сесть на поезд, идущий к власти», то есть участвовать в выборах от партии нового президента», – пояснил Митрофанов.

Он добавил, что опыт Латвии показывает, что подобные «наспех собранные» команды ненадежны и приносят неудобства лидерам политических движений.

Депутат добавил, что Запад потерял интерес к Киеву, ранее бывшему способом «идеологического воздействия на российское общество».

«Украина была призвана, совершив революцию достоинства и встав на западный путь развития, доказать народу России, что «западный выбор» – это гарантия роста благосостояния и построения гармоничного, цивилизованного общества. Эту идеологическую задачу Украина не смогла выполнить», – отметил парламентарий.

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По его словам, ослабление интереса ЕС может дать Зеленскому время, чтобы перераспределить украинскую элиту и устранить сильных соперников из политического процесса «путем посадки или принуждения к эмиграциии», – заключил Митрофанов.

21 апреля во втором туре выборов президента Украины победу одержал кандидат Владимир Зеленский. Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.

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