В Улан-Удэ прошли первые соревнования среди детей по каякам и сапсерфингу

В Улан-Удэ в рамках проекта «Байкальский ветер», который реализуется на средства президентского гранта, прошли первые соревнования среди детей по каякам и сапсерфингу.

В финале состязаний по каякам и сапсерфингу приняли участие 30 мальчиков и девочек в возрасте 6-12 лет, которые должны были правильно стартовать, обойти буек, используя навыки гребли, прохождения поворотов и разворотов. Главные критерии оценки – скорость и правильность выполнения элементов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня ребята продемонстрировали все, чему они научились за полгода. Мы сделали задел на будущее. Возможно, из этих мальчишек и девчонок вырастут будущие чемпионы по водным видам спорта и мореходы, которые станут новой гордостью республики», – сообщила вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия Оксана Климова.

В течение полугода более 274 детей и их родителей обучались технике гребли на каяках и сапсерфах. Занятия проходят в рамках проекта «Байкальский ветер», который ранее выиграл президентский грант. Планируется, что летом также пройдут выездные школы по водным видам спорта в оздоровительных лагерях Улан-Удэ и фестиваль на берегу Байкала.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов отмети, что сейчас в регионе активно развивается массовый спорт, совершенствуется спортивная инфраструктура.

«В этом году в республике начнется строительство Региональный центра по стрельбе из лука, 15 спортивных площадок с искусственным покрытием в районах республики, стадиона в Кижингинском районе, выкуп здания Центра Гиревого спорта в Заиграевском районе и реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы №18 «Золотой Дракон»», – отметил он.