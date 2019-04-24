На Шри-Ланке произведен третий за сутки взрыв

Службы безопасности Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв, он стал третьим за день.

«Еще один подозрительный мотоцикл, оставленный без присмотра в районе Петтах, был уничтожен командой взрывотехников в ходе контролируемого взрыва», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter портал Ada Derana.

Ранее сотрудники службы безопасности Шри-Ланки произвели контролируемый взрыв мотоцикла у кинотеатра в Коломбо, позже они обезвредили еще одну бомбу в одном из ресторанов.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, большинство из которых – местные жители.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство**» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы, а в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов. Сейчас полицией задержано уже более 60 подозреваемых.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.