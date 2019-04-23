Китайских военных заподозрили в тайном использовании американских спутников

Китай использует американские коммерческие спутники для наращивания возможностей своих вооруженных сил, обеспечения военной связи на спорных островах в Южно-Китайском море, вещания на удаленные территории, утверждает The Wall Street Journal.

По словам бывших американских чиновников и представителей аэрокосмических компаний, законы Соединенных Штатов достаточно эффективно предотвращают продажу гражданских спутников американского производства Китаю. Однако законодательство США не регулирует, каким образом можно использовать электронное оборудование аппаратов, купленных лицензированными субъектами и запущенных на орбиту Земли. Это обстоятельство позволило Китаю арендовать сервисы оборудования, установленного на таких спутниках, передает ТАСС.

В качестве примера издание приводит гонконгскую компанию Asia Satellite Telecommunications (AsiaSat), называя ее связующим звеном между материковым Китаем и американскими производителями спутников. 75% AsiaSat находятся под контролем конгломерата Citic Group, принадлежащего КНР, и американской Carlyle. Режим экспортного контроля США разделяет Гонконг и материковый Китай, поэтому AsiaSat, несмотря на участие Пекина в ее капитале, позволено закупать американские спутники гражданского назначения, поясняет издание.

Согласно публикации, AsiaSat за последние нескольких лет вывела в космос девять спутников, построенных Boeing, SSL и рядом других американских предприятий. Гонконгская компания обеспечивает трансляцию новостных и спортивных передач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в финансовой документации компании исключительно мало упоминаний о взаимодействии с властями Китая, отмечает издание.

В минувший четверг гражданка Китая призналась в американском суде в переправке контрабанды от военнослужащих НОАК в интересах КНР.

Напомним, в прошлом году американские спецслужбы заявили об опасности китайских смартфонов. Годом ранее работающих в США китайских журналистов обвинили в шпионаже и пропаганде.

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