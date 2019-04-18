Китаянка призналась в американском суде в переправке контрабанды в интересах КНР

Бывшая сотрудница китайской авиакомпании по имени Ин Линь в ходе судебного заседания в нью-йоркском районе Бруклин признала, что контрабандным путем передавала на борт следующих в Китай самолетов посылки от военнослужащих НОАК, действуя «в качестве агента КНР», сообщила пресс-служба Минюста США.

По данным Минюста США, Ин Линь злоупотребляла своими полномочиями сотрудницы представительства авиакомпании в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Она якобы получала посылки от китайских военнослужащих, охраняющих постоянное представительство КНР при ООН, и контрабандным путем передавала их на борт самолетов, вылетавших из США в Китай, передает ТАСС.

В заявлении Минюста США говорится, что китайским военнослужащим при содействии Ин Линь удавалось отправлять посылки в Пекин без досмотра. В качестве оплаты ей якобы позволяли покупать спиртное, сигареты и электронику на десятки тысяч долларов со скидкой по дипломатической квоте в магазинах беспошлинной торговли.

Женщину задержали в США в августе 2016 года, однако сначала она заявляла о своей невиновности. Бывшей сотруднице китайской авиакомпании грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году американские спецслужбы заявили об опасности китайских смартфонов. Годом ранее работающих в США китайских журналистов обвинили в шпионаже и пропаганде.

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