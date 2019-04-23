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НОВОСТЬ ЧАСА:Китай впервые показал новую атомную подводную лодку
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Американские угрозы сделают Россию богаче
Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР
Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке
Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе
Тюмень спасли от боевиков
Главный урок Шри-Ланки
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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Мир для подростков нужно строить весело и сексуально
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...
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Главный праздник современного социалиста
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
День рождения Ленина сменился Днем матери-Земли, но суть его осталась прежней: социалистическое учение всесильно, потому что оно верно. Современные социалисты говорят не столько о людях, сколько о климате, но подход их остался прежним. Подробности...
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Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
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