Китай впервые показал новую атомную подводную лодку

ВМС Народно-освободительной армии Китая во время парада к 70-летней годовщине своего основания показали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку, оснащенную баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Новая ПЛАРБ проекта 094B «Цзинь-Б» с бортовым номером 412 представлена во время прохождения строя из восьми подводных лодок ВМС НОАК. Это самая большая из построенных в Китае подлодок, передает ТАСС.

Основные тактико-технические характеристики корабля до сих пор не опубликованы в открытых источниках. Известно лишь, что новейшая подлодка оснащена 12 межконтинентальными баллистическими ракетами «Цзюйлан-2А» с разделяющимися боевыми частями, которые могут поражать цели на дальности более 7 тыс. километров.

От предшественников – подлодок проектов 094 и 094-А – новый корабль отличается измененными обводами корпуса, расположением горизонтальных рулей; внешне он напоминает находящиеся на вооружении Северного флота России стратегические ракетоносцы «Дельфин», имея за ходовой рубкой аналогичный «горб», где размещены пусковые шахты с баллистическими ракетами.

Стратегические подводные лодки проекта 094 «Цзинь» должны заменить устаревшие корабли проекта 092 «Ся». Сейчас у ВМС НОАК шесть таких подводных лодок.

Ранее эксперт заявил, что китайский флот является менее мощным, чем российский или американский.