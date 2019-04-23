Савченко оценила программу Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что намерена поддерживать избранного президента страны Владимира Зеленского.

Савченко во время первого после освобождения из-под ареста посещения парламента заявила, что не собирается «становиться в оппозицию», так как «многие пункты» политической программы Зеленского – это те, о которых она «заявляла три года тому назад», передает «Интерфакс».

При этом она добавила, что по некоторым вопросам готова дискутировать с Зеленским.

Парламентарий также объявила о намерении оставаться в политике и участвовать в выборах в Верховную раду со своей партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Напомним, во вторник Савченко после освобождения из СИЗО пришла в украинский парламент.

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