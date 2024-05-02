По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
В Швеции одобрили проведение акции с сожжением Корана
Полиция Швеции одобрила проведение акции с сожжением Корана перед «Евровидением»
Шведская полиция выдала разрешение на проведение в преддверии «Евровидения» акции, в ходе которой организатор планирует сжечь Коран, пишет газета Goteborgs-Posten.
Демонстрация пройдет на площади Густава Адольфа в центре Мальме в пятницу, за день до начала официальных мероприятий «Евровидения», передает ТАСС. Полиция получила заявки на проведение аналогичных акций в субботу и воскресенье.
Издание также сообщило, что организатор «Евровидения» ввел запрет на палестинские флаги, политические лозунги и символику внутри спортивно-развлекательного комплекса «Мальме Арена», где состоится конкурс. Нарушителей будут останавливать при входе. Разрешено проносить только флаги стран-участниц и прайд-флаг, если он не будет использоваться в политических целях.
Ранее шведская активистка Джейд Сандберг организовала в Стокгольме акцию по сожжению Корана.