Савченко вернулась в Раду после освобождения из СИЗО

Депутат Верховной рады Надежда Савченко после освобождения из СИЗО пришла в украинский парламент, сообщило общественное движение «Честно».

«Надежда Савченко вернулась в Верховную раду», – сказано в сообщении общественников в Twitter.

Они также опубликовали видео, на котором видно, как политик проходит в здание парламента. Савченко сопровождают десятки журналистов.

Кроме того, депутат Верховной рады намерена в дальнейшем оставаться в политике, передает ТАСС.

«Что касается моего будущего в этом парламенте, я буду продолжать работать народным депутатом, так как я давала присягу украинскому народу», – сказала депутат.

Ранее Савченко заявила о намерении баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года со своей партией. Во втором туре президентских выборов она поддерживала кандидатуру Владимира Зеленского.

16 апреля украинский суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана из-под стражи.

Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко.