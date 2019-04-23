Назарбаев открыл секрет, сколько готовился к отставке

Первый президент Казахстана, председатель партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурсултан Назарбаев заявил, что начал подготовку к решению о сложении полномочий главы государства три года назад.

Назарбаев заявил во вторник на внеочередном съезде партии, что «такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц», передает ТАСС.

«Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть – более чем три года», – сказал он.

Напомним, 19 марта Назарбаев заявил об уходе в отставку, а исполняющим обязанности президента до выборов был назначен Касым-Жомарт Токаев.

В апреле Назарбаев предложил Токаева в качестве кандидата на пост президента Казахстана.

Напомним, досрочные выборы президента этой страны состоятся 9 июня, а старшая дочь Назарбаева Дарига не примет в них участия.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто станет истинным наследником Назарбаева.