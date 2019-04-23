РЖД рассказали о новых вагонах купе с холодильниками

Новые вагоны купе будут оснащены микроволновками и холодильниками в специальной кухонной зоне, рассказали в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

Модернизированные вагоны презентуют во вторник на Рижском вокзале в Москве, передает РИА Новости.

На сегодня микроволновки и холодильники есть в ряде поездов дальнего следования, однако они находятся в купе проводника.

Теперь у пассажиров появится возможность самостоятельно разогревать еду или положить ее в холодильник. Предусматривается специальная сервисная зона наподобие кухни.

Производитель до 2025 года поставит 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 237 млрд рублей: одноэтажных и двухэтажных, в том числе купейных и плацкартных.

Ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов прокатился в новом плацкартном вагоне и рассказал о впечатлениях.