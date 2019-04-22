Ведущий НТВ Норкин вернулся к работе после больничного

Ведущий НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили в пресс-службе телеканала.

В понедельник Норкин снова появился в прямом эфире в качестве ведущего в программе «Место встречи», передает РИА «Новости».

«В субботу он был в студии программы «Центральное телевидение» Вадима Такменева, где рассказал причины своего отсутствия. Сейчас он в эфире, ведет программу, где вы можете его увидеть», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Норкин раскрыл причину своего исчезновения из студии НТВ прямо во время программы «Место встречи».

Напомним, в апреле ведущий покинул студию после дискуссии с гостем Сергеем Лойко о ситуации на Украине. Позже супруга телеведущего сообщила, что Норкин находится «под наблюдением врачей», а его представитель объяснил причину плохого самочувствия.