Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего

Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.​

«Просто переутомление, большая нагрузка, нервы. Общение с определенными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию», – сказал Калашников РБК.

Напомним, Андрей Норкин ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ 2 апреля, когда речь шла о выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии Норкин сказал, что «не собирается участвовать в спектакле» и покинул эфир. Зрители обеспокоились уходом ведущего и предположили, что у него могло подскочить давление. Позже супруга телеведущего сообщила, что Норкин находится «под наблюдением врачей».

Обычно Норкин в случае несогласия с кем-то из гостей программы сам студию не покидает, а выгоняет участников. Так, осенью 2018 года ведущий выгнал журналиста Александра Никонова, а в марте 2019 года потребовал покинуть студию украинского политолога.