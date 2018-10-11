Ведущий Норкин выгнал украинского политолога

Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.

Словесная перепалка началась в студии при обсуждении интервью главы МВД Украины Арсена Авакова, передает НТВ.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале НТВ, видно, как Норкин просит выйти Жовниренко из студии. Политолог согласился покинуть передачу только после того, как ведущий запросил помощи у охраны.

«Я ухожу, но я вернусь. Больше меня не приглашайте», – сказал Жовниренко и ушел.

В октябре 2018 года Норкин в прямом эфире этой же передачи выгнал из студии журналиста Александра Никонова.