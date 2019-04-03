Жена Норкина прокомментировала исчезновение телеведущего из эфира

Супруга российского журналиста и телеведущего Андрея Норкина рассказала о его таинственном исчезновении из студии во время эфира.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», – сообщила Юлия о состоянии мужа в интервью «Федеральному агентству новостей».

Напомним, Андрей Норкин ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ 2 апреля, когда речь шла о выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии Норкин сказал, что «не собирается участвовать в спектакле» и покинул эфир. Зрители обеспокоились уходом ведущего и предположили, что у него могло подскочить давление.

Обычно Норкин в случае несогласия с кем-то из гостей программы сам студию не покидает, а выгоняют участников. Так, осенью 2018 года ведущий выгнал журналиста Александра Никонова, а в марте 2019 года потребовал покинуть студию украинского политолога.