Зрители обеспокоились пропажей ведущего ток-шоу Норкина

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ ее ведущий Андрей Норкин покинул студию и больше не появлялся в программах телеканала, что вызвало у зрителей тревогу.

Норкин ушел из эфира передачи 2 апреля, передачу продолжил вести один из гостей студии Александр Гурнов, а третью – незнакомый зрителям молодой человек. Запись эфира доступна на YouTube-канале НТВ. Темой программы были результаты первого тура выборов на Украине, сообщает «Московский комсомолец».

Норкин покинул съемочную площадку после выступления одного из украинских гостей, журналиста, автора документальных фильмов Сергея Лойко.

«Я пришел, рассказал. Что украинцы свободные люди и что в Украине власть принадлежит народу. Видимо, для ведущего Андрея это стало откровением», – позже прокомментировал уход Норкина из эфира политолог с Украины.

Он также отметил, что Норкину «стало нехорошо», и ведущий «покинул студию».

Норкин, как видно из записи программы, ушел после очередного спора с украинскими гостями студии. Момент ухода со съемочной площадки не показан, однако его прокомментировал Лойко студии, который спросил: «Вы решили бросить работу после этого?»

Также Лойко заявил, что Норкин несколько раз его перебивал и говорил, что «из-за подобных речей может лишиться работы».

Позже в эфир НТВ вышло ток-шоу «Изменить нельзя». Ни Норкин, ни Лойко в ней участия не приняли.

Зрители в официальных аккаунтах телеканала выразили тревогу в связи с исчезновением Норкина. В комментариях объяснили, что телеведущий неожиданно заболел.