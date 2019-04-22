Совфед остался без интернета из-за неполадок

Начало пленарного заседания Совета Федерации задержалось на 20 минут из-за технических неполадок с электроснабжением здания, сообщила пресс-служба СФ.

«Заседание не началось вовремя в связи с техническими неполадками, которые будут устранены в ближайшее время», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что часть здания была обесточена. В настоящее время в помещениях Совфеда есть свет, однако проводятся работы по восстановлению интернета.

Как рассказал сенатор Олег Морозов, в зале заседаний не работали мониторы и микрофоны, однако эту проблему решили в течение 10 минут, а интернет все еще не настроен, передает РИА «Новости».