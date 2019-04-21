Явка на Украине превысила 45%

По состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине составила 45,32%, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Данные представлены по 110 из 199 округов. В первом туре явка по состоянию на 15.00 мск составляла 45,11%, передает ТАСС.

По данным ЦИК, больше всего граждан проголосовало в центральной, восточной и южной части Украины. Менее активными являются избиратели на западной Украине. В Донецкой и Луганской областях явка составила 45,29% и 47,22%, во Львовской – 38,27%, в Закарпатской – 28,21%.

В Киеве явка 46,26%.

По данным опросов, во втором туре выборов победу одерживает Владимир Зеленский.