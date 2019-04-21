На Шри-Ланке временно заблокировали WhatsApp и Facebook для противодействия фейкам

Власти Шри-Ланки приняли решение временно заблокировать такие социальные платформы, как WhatsApp, Viber, Facebook и Twitter, чтобы предотвратить распространение фейков, которые связаны с терактами.

Об этом сообщает Sri Lanka Guardian.

Напомним, в воскресенье шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице Шри-Ланке Коломбо и ее пригороде Негомбо. Погибли 185 человек.

Позже появились сообщения, что произошли седьмой и восьмой взрывы. В них погибли как минимум два человека.

Взрывы произошли в самых фешенебельных отелях страны.