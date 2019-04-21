Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.

На это обратил внимание портал «Страна», который напоминает, что эта строчка была изъята из немецкого гимна после разгрома нацистов.

Хто рано встає - той голосує без черг . Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! #Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp — Уляна Супрун (@usuprun) 21 апреля 2019 г.

Лозунг «Украина превыше всего» активно используется украинскими националистическими организациями.

Напомним, фраза «Германия превыше всего» была символом нацистской идеологии Третьего рейха и стала во время Второй мировой войны.

В воскресенье на Украине проходит второй тур выборов президента. За победу борются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.