Порошенко в «день тишины» обратился к избирателям

В субботу, когда на Украине объявлен «день тишины» перед вторым туром выборов, кандидат в президенты страны Петр Порошенко обратился к избирателям в Виннице.

Стоя на уличной сцене, он призвал их в воскресенье «обязательно отложить все дела, прийти и проголосовать», передает ТАСС.

«Кто сначала идет на службу (в церковь) – идите на службу, помолитесь, освятите вербу, а потом с божьего благословения идите строить Украину», – заявил действующий глава украинского государства.

Порошенко поблагодарил стоящую рядом супругу: «Позвольте мне сейчас, когда нас 20 тыс., признаться в любви – в любви Марине, и вы нас никогда не остановите».

Президент Украины заявил, что «очень благодарен» жене за 35 лет, которые они провели вместе, а также «за следующие пять лет – пять лет наших побед».