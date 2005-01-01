Подсчитана стоимость голосов для кандидатов на выборах президента Украины

Каждый голос избирателя обошелся кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому в 0,5 доллара, его конкуренту Петру Порошенко – в 5 долларов, сообщает комитет избирателей Украины.

«Зеленский потратил 88,9 млн гривен (более 3,2 млн долларов), получил 5 529 460 голосов избирателей. Таким образом, стоимость голоса составила 16 гривен (около 0,5 доллара)», – сообщил комитет, передает РИА «Новости».

Стоимость голоса для Порошенко составила 141 гривну (порядка пяти долларов), говорится в сообщении.

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Также комитет добавил, что для лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко каждый голос избирателя стоил 68 гривен (2,4 доллара), для главы «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 23 гривны (0,84 доллара).

Подсчет суммы потраченных средств проводился в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов, в них включены 2,5 млн гривен (91,9 тыс. долларов) стоимости избирательного залога. Данные приводятся по количеству проголосовавших за кандидата в соответствии с данными ЦИК (подсчитано 97,1% бюллетеней).

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре шоумен Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан.