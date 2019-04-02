Воевавшего за ИГ экс-офицера Минобороны приговорили

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии за участие в запрещенной террористической организации «Исламское государство*».

«Признать Дениса Хисамова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений с учетом приговора Суздальского суда в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса», – цитирует приговор суда ТАСС.

Осенью 2017 года МВД Таджикистана заявило о передачи ему спецслужбами Турции мужчины, воевавшего в рядах ИГ*. Им оказался 34-летний житель Краснодара, сотрудник Минобороны, который ранее подделал паспорт гражданина Таджикистана и перебрался в Сирию.