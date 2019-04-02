США и Румыния обсудили «российскую агрессию» в Черном море

Госсекретарь США Майкл Помпео провел переговоры с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану, сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

Одной из тем обсуждения была «российская агрессия в Черном море». Кроме того, обсуждались «проблемы, стоящие перед НАТО на восточной границе», и «роль Румынии в содействии безопасности и стабильности в регионе».

Палладино назвал Румынию «верным союзником по НАТО, выполняющим свои обязательства по оборонным расходам», передает ТАСС.

Также обсуждалась борьба с коррупцией в Румынии. Указывается, что коррупция «подрывает демократические институты и способствует злонамеренному влиянию противников» Румынии.

В четверг группировка боевых кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря. Позже появилось видео с проходом кораблей через турецкие проливы.

Наблюдение за действиями военных судов НАТО осуществляли корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

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