ЧФ взял на сопровождение группу кораблей НАТО в Черном море

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей Североатлантического альянса, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Наблюдение за действиями военных кораблей Альянса осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Напомним, 28 марта группировка боевых кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря для проведения учений и отработки взаимодействия с «партнерами» из Украины и Грузии. Позже появилось соответствующее видео.

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