Дебаты Порошенко и Зеленского завершились

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве завершились.

Дискуссия прошла эмоцинально и изобиловала взаимными обвинениями и яркими эпизодами.

Зеленский постоянно сбивался на русский. Один из его вопросов звучал: «Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?».

Отвечая на вопрос оппонента, он также пригрозил Порошенко встречей с прокурором и заявил, что не является его оппонентом, а является «его приговором».

Порошенко, в свою очередь, утверждал, что Зеленский является ставленником олигархов, пенял ему на политическую неопытность, называл своего соперника «яркой оберткой» и «мешком» с олигархами, а Зеленский пояснил, что «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

Парируя заявление Порошенко, припомнившего, что Зеленский однажды заявлял о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, кандидат-артист буквально встал на колени перед зрителями Олимпийского, вынудив и действующего президента преклонить колени на сцене.

В завершение мероприятия Зеленский показал знак победы и поцеловал жену, а Порошенко приложил руку к сердцу и начал петь гимн страны, передает РИА «Новости».

При этом после завершения дискуссии оппоненты не пожали друг другу руки, хотя сделали это перед началом мероприятия.

Дебаты Зеленского и Порошенко проходили в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию вели в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступили на индивидуальных сценах.

Модерировали дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.