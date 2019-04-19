Зеленский ответил назвавшему его «мешком» Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко на дебатах в Киеве заявил, что его соперник Владимир Зеленский слаб, не способен управлять страной и является мешком с котами - олигархами.

«Право украинского народа знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны, как побеждать врага, а не распространять российские фейки», – сказал Порошенко в своем вступительном слове, передает ТАСС.

«Как кандидат в президенты собирается удерживать международную коалицию, которую мы строили пять лет, как собирается выполнять функции главнокомандующего, что собирается делать он, а не его члены штаба, не его консультанты, не его советники. Если у нас нет ответов на эти вопросы», – заявил действующий президент

Порошенко упрекнул Зеленского в уклонении от службы в армии в то время, когда на Украине набирались добровольцы. Президент также заявил, что «на сегодняшний день есть только красивая дорогая обертка, за которой каждый может найти, что хочет: кто-то - снижение тарифов, кто-то - зарплаты учителей по 4 тысячи долларов, кто-то - повышение пенсий, а кто-то - возвращение в РФ».

На слова Зеленского, который назвал себя «котом в мешке», Порошенко ответил, что его оппонент «мешок, а в мешке – олигархи и бывшие «регионалы».

«Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре», – парировал Зеленский.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины».