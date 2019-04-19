Начались дебаты Порошенко и Зеленского

В Киеве стартовали дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Дебаты проходят на стадионе «Олимпийский». Согласно жребию, первым выступает Зеленский.

Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 4 минуты, чтобы на него ответить.

По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины». Согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.