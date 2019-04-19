Зеленский и Порошенко встали на колени

Во время дебатов в Киеве кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени перед зрителями, за ним это повторил его оппонент Петр Порошенко.

«Я готов встать на колени перед каждой матерью, что не дождалась своего сына с фронта. Я готов сейчас встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа», – сказал Зеленский.

После этого он отошел от подиума с микрофонами и встал на колени перед зрителями Олимпийского.

После этого действующий президент тоже встал на колени перед флагом, который держали на сцене его сторонники, - спиной к зрителям.

«Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком», – обратился Зеленский к своему оппоненту, когда вернулся к аппаратуре.

Дебаты Зеленского и Порошенко проходят в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 5 минут, чтобы на него ответить.

По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины». Согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.