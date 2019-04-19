В МИД спрогнозировали нулевой эффект от выхода доклада Мюллера

Москва не питает иллюзий относительно улучшения отношений с Вашингтоном после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, эффект, скорее всего, будет нулевым, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы не питаем иллюзий относительно того, какой эффект с точки зрения выправления и улучшения двусторонних отношений между РФ и США будет иметь выход этого доклада», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Он также заявил, что «признаков готовности американских политических кругов, особенно тех, кто пытается на русофобии зарабатывать политические очки в Конгрессе, к диалогу нет». «Эффект этого документа с точки зрения выправления ситуации, скорее всего, будет нулевым», –добавил Рябков.

Ранее в МИД заявили, что авторы доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера фактически расписались в том, что у них нет доказательств «вмешательства» России в выборы в США.

В четверг был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, «сговоре» команды Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту спецпрокурор пришел к положительному заключению, по второму – к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад опубликован со значительными сокращениями.

Россия отвергает обвинения в причастности к вменяемому ей «вмешательству».