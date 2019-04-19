В МИД спрогнозировали нулевой эффект от выхода доклада Мюллера

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НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко закрыл языковой вопрос в Белоруссии
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко
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Тюмень спасли от боевиков
Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме
Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
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Майор не звонит
Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...
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«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет
Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
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